NBA, Luka Doncic magico: career-high da 42, tripla doppia e tiro della vittoria. VIDEO

42 punti a referto: nuovo massimo in carriera. Sesta tripla doppia stagionale con 11 rimbalzi e 12 assist: nessuno come lui in NBA. Tripla del +5 a 26 secondi dal termine per chiudere la sfida con i San Antonio Spurs. Unico di sempre a realizzare una tripla doppia da 40 punti prima dei 21 anni insieme a tale LeBron James. È stata una serata magica per Luka Doncic, sempre più protagonista in NBA nonostante la giovane età: e i Mavericks ora sono quinti nella Western Conference con 8 vittorie e 5 sconfitte, mentre le medie stagionali dello sloveno sfiorano la tripla doppia: 29.5 punti, 10.7 rimbalzi e 9.3 assist