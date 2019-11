Per la prima volta da quando si è ritirato Dirk Nowitzki è tornato all'American Airlines Arena di Dallas, venendo accolto da una standing ovation del suo pubblico. Dopo aver scherzato su Twitter sul traffico presente nella via che porta il suo nome, il tedesco si è seduto insieme al proprietario Mark Cuban e l'ex compagno Shawn Marion per godersi l'ennesimo show di Luka Doncic