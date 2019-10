NBA, Dirk Nowitzki: Dallas dedica una strada alla ex stella dei Mavs

Se passate da Dallas da oggi potrete percorrere in macchina la Nowitzki Way. La città ha infatti dedicato una strada alla ex stella dei Mavericks Dirk Nowitzki, che ha vestito la maglia della squadra texana per 21 stagioni (record assoluto con la stessa maglia in NBA), prima di ritirarsi lo scorso aprile a 41 anni. Il tedesco è sicuramente il giocatore più importante della storia dei Mavericks, con i quali ha vinto un titolo nel 2011 venendo nominato MVP delle Finals, mentre nel 2007 ha conquistato il titolo di MVP della stagione. Nowitzki è anche il miglior marcatore non statunitense nella storia della lega con 31.560 punti, il sesto in assoluto. Numeri e vittorie che hanno portato le autorità cittadine a cambiare il nome di un tratto di Olive Street (strada che passa vicino alla casa dei Mavs, l’American Airlines Center) trasformandola appunto in Nowitzki Way.

“È una cosa che va oltre il basket”

Alla cerimonia, a cui hanno partecipato centinaia di persone, Nowitzki è stato come sempre ironico e divertente: “Quando sono arrivato qui non mi avrebbero dedicato neanche un cassonetto della spazzatura”, ha scherzato ripensando all’approccio non semplicissimo con il basket NBA nel lontano 1998. “Questa è una cosa che va oltre il basket – ha proseguito il tedesco – ma è legata al mio rapporto con questa città. Ho ricevuto tantissimo amore da questa comunità”. Nowitzki ha incassato anche il ringraziamento pubblico da parte del sindaco di Dallas Eric Johnson, che ha raccontato come l’ex stella NBA lo abbia contattato subito dopo il tornado che ha colpito la città lo scorso 20 ottobre per sapere come potesse dare una mano.

Presenti i suoi tre allenatori a Dallas

A vedere svelata la scritta ‘Nowitzki Way’, oltre a giocatori attuali e passati, c’erano anche i tre allenatori avuti dal tedesco nel corso dei suoi 21 anni con i Mavs: Don Nelson, Avery Johnson e Rick Carlisle, che hanno ricordato alcuni dei momenti chiave della sua carriera. Carlisle per l’occasione ha indossato l’abito ancora macchiato di champagne che portava il giorno della vittoria del titolo NBA il 12 giugno 2011. “Sapevo che sarebbe arrivato il momento giusto per indossarlo di nuovo”, ha spiegato.