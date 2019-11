NBA, Kyrie Irving si ferma 3 partite per un problema alla spalla: niente ritorno a Boston

Quattro partite d’assenza (chiuse con tre vittorie e una sola sconfitta da Brooklyn), che diventeranno almeno sette: Kyrie Irving resterà quindi a guardare da casa i suoi Nets affrontare per la prima volta in stagione al TD Garden i Celtics. Un ritorno a Boston rimandato per cercare di rimettere a posto una spalla che continua a dargli un bel po’ di problemi: dopo l’infortunio contro gli Utah Jazz dello scorso 12 novembre infatti, il n°11 di Brooklyn è stato costretto a fermarsi e non ha ancora preso parte a nessun allenamento. “Non penso sia un dolore che può affrontare sul parquet, non riesce a scendere in campo: la spalla è un punto molto particolare, sensibile, soprattutto per chi gioca nel suo ruolo”. Nonostante la necessità di mantenere alto il livello della squadra e soprattutto dei risultati, a Brooklyn non hanno fretta nel recupero: Irving dovrà prima testare la sua condizione in palestra e anche per quello la durata della sua assenza e il numero di partite saltate potrebbe crescere. “Fino a quando non riuscirà a tenere il ritmo e sopportare il dolore, non lo rimetteremo in campo – prosegue coach Atkinson – siamo ancora molto lontani da quel punto”. Non la prima volta in carriera che Irving si ritrova così a saltare gli incroci contro la sua ex squadra: con Boston ad esempio ha sfidato soltanto una volta i Cavaliers, rimandando per ragioni diverse un appuntamento mai più replicato. Un’assenza quindi che, se confermata nella durata, potrebbe farlo tornare sul parquet il prossimo 29 novembre sempre contro i Celtics – che in back-to-back partiranno poi alla volta del Barclays Center per una doppia sfida incrociata con la squadra di New York. Saltare anche quella potrebbe dunque non essere una soluzione da scartare: a quel punto toccherà aspettare il 4 marzo per vedere Irving contro la sua ex squadra.