NBA, LeBron James gioca a basket come fosse football americano: che giocate! VIDEO

Una ricezione ad altezza vertiginosa per l'assist che chiude il primo tempo e un intercetto per mettere fine alla partita: LeBron James è fatto affidamento alle sue vecchie doti da giocatore di football per due giocate spettacolari contro Oklahoma City, vestendo i panni sia del wide receiver (per uno dei suoi 14 assist della serata) che quelli del cornerback (per intercettare l'ultimo tentativo disperato dei Thunder). D'altronde al liceo ha giocato per tre anni a football, e con risultati che gli sarebbero valsi una carriera da professionista nella NFL