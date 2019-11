NBA, risultati della notte: i Clippers fermano Doncic e Dallas, Denver fa 6 in fila

I Clippers strapazzano i Dallas Mavericks a domicilio con la loro miglior prova stagionale, tenendo il miglior attacco della NBA sotto i 100 punti segnati per la prima volta in stagione. Il terzetto Leonard-George-Williams segna 75 punti, mentre Luka Doncic viene tenuto a 22 con 7 palle perse. Denver batte Washington e conquista la sesta vittoria in fila grazie a sei giocatori in doppia cifra, con il massimo stagionale da 20 rimbalzi di Nikola Jokic