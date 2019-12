6/11 ©Getty

IL GAME WINNER DI MELO NEL 2010 | Memorabile soprattutto la sfida del 18 febbraio 2010, non solo perché è l’unica in cui entrambi sono andati sopra 40 punti (43+13+15 per James, 40 per Melo), ma soprattutto per come si è conclusa: con il tiro della vittoria a meno di due secondi dal termine del supplementare di Anthony isolato contro James. “Noi avevamo una buona squadra e anche loro, perciò l’hype era a livelli massimi” ricorda Melo. “È stato divertente sfidarsi al massimo livello”. Un momento che James però non ricorda con particolare piacere: “Mi ha squadrato e mi ha segnato il tiro della vittoria in faccia. No, non è stato uno dei miei migliori momenti”