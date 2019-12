Mercato NBA, Danilo Gallinari via da OKC? Le possibili destinazioni per il n°8 dei Thunder

1/9 ©Getty

MIAMI HEAT - In Florida le cose stanno andando per il verso giusto in questo avvio di stagione: Jimmy Butler detta i tempi e i giovani talenti scelti dagli Heat pensano al resto. Aggiungere un giocatore con il talento offensivo e l’esperienza di Gallinari potrebbe essere un ulteriore passo in avanti per Miami, che ha molti contratti pesanti in scadenza da poter scambiare con i Thunder per pareggiare i 22.6 milioni di dollari che il n°8 di OKC incasserà in questa stagione. Per convincere Sam Presti toccherà rinunciare a qualche asset futuro o a talenti finiti in parte in ombra (Justise Winslow, ad esempio), ma il sacrificio potrebbe portare degli ottimi risultati nel breve periodo