59/60 ©Getty

WASHINGTON WIZARDS | MASSIMIZZARE DAVIS BERTANS | In una stagione compromessa fin dall’inizio gli Wizards si sono improvvisamente trovati in mano due lunghi tiratori in grado di far gola a qualche contender come Davis Bertans e Moritz Wagner. Il primo, in particolare, sta giocando talmente bene da poter valere una prima scelta al Draft, che per un contratto in scadenza da 7 milioni di dollari è oro colato: potrebbe perfino crearsi una mini-asta per poterlo portare a casa