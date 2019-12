NBA, David Blatt assunto dai Knicks come consulente

L'ex allenatore di Cleveland, che ha chiuso la sua carriera in panchina per problemi di salute, entra a far parte del front office di New York. "Si tratta di un nuovo passo per me, da tempo volevo fare un'esperienza da dirigente"

Nuova avventura per David Blatt dopo l’addio dello scorso ottobre alla panchina dell’Olympiacos. Blatt aveva lasciato per problemi di salute, dopo che in agosto gli era stata diagnosticata una forma di sclerosi multipla. L’ex allenatore di Cleveland ha annunciato di aver chiuso la sua carriera come coach, ma di essere felice di intraprenderne una nuova da dirigente. I New York Knicks lo hanno infatti messo sotto contratto come consulente delle ‘basketball operations’. “Era da tempo che ero affascinato dall’idea di lavorare come dirigente”, ha spiegato Blatt. A favorire il suo approdo a New York ha contribuito sicuramente la sua amicizia con il presidente dei Knicks Steve Mills, suo compagno di squadra alla Princeton University, dove giocava anche Craig Robinson, altro membro del front office della squadra della Grande Mela. “David Blatt è una grande mente cestistica – ha dichiarato Mills – e siamo felici di inserirlo nella nostra organizzazione”. Blatt ha allenato anche in Italia a Treviso, vincendo uno scudetto nel 2006. Nel suo palmares anche un’Eurolega conquistata nel 2014 con il Maccabi Tel Aviv. Meno fortunata la sua carriera nella NBA: alla guida dei Cavaliers di LeBron James raggiunse infatti la finale nel 2014-15 perdendo con Golden State, ma fu esonerato nel corso della stagione successiva