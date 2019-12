NBA, risultati della notte: Dallas batte Philadelphia senza Doncic, OKC vince ancora

6/22 ©Getty

MIAMI HEAT-NEW YORK KNICKS 129-114 | Nessun problema per i Miami Heat in casa contro i Knicks, controllando la partita dal primo all'ultimo minuto lasciando i titolari in panchina per la frazione finale, forti di un vantaggio anche di 34 lunghezze nel corso della gara. Per fare capire la distanza tra le due squadre, basti pensare che Jimmy Butler si è limitato a soli tre tiri tentati, chiudendo con 8 punti e 9 assist per ispirare altri 7 compagni in doppia cifra. Quattro di questi sono usciti dalla panchina, tra cui il rientrante Goran Dragic (18 punti e 8 assist) per sostenere il solito grande contributo di Bam Adebayo (20+8 in 30 minuti)

