NBA, Paul George torna a OKC: ovazione e applausi per l'ex. VIDEO

Perché Paul George è stato accolto benissimo dai tifosi

Ad aiutare i tifosi dei Thunder nell’accogliere bene Paul George c’è anche il fatto che la sua cessione ha portato a OKC non solo Danilo Gallinari (fuori per infortunio alla caviglia nel match contro i Clippers) e Shai Gilgeous-Alexander (che ha pareggiato il suo massimo in carriera segnando 32 punti), ma anche una quantità record di scelte al Draft fino al 2025. Insomma, i Thunder non si sono ritrovati con niente in mano come successo con Kevin Durant – la cui accoglienza fu decisamente diversa nel 2017 –, e soprattutto il modo in cui si è comportato è sempre stato apprezzato dalla franchigia, che pur non avendogli tributato un video (cosa che non fa mai) ha mostrato le sue immagini nella comunità all'introduzione del quintetto. “PG ha sempre avuto grande classe in tutto quello che ha fatto” ha detto il General Manager Sam Presti a ESPN. “È rimasto quando aveva altre opzioni e ha sempre mostrato rispetto per i tifosi, la comunità e la nostra organizzazione anche quando è tornato a Los Angeles. E la gente se ne è accorta”. Opinione confermata anche da coach Billy Donovan (“Ho amato lavorare con lui, ci ha dato tutto quello che aveva”) con il quale George si è salutato dopo la partita, così come fatto con il proprietario dei Thunder Clay Bennet. “Ho sempre visto questa franchigia come una delle migliori in cui avrei potuto giocare” ha detto infine George. “Hanno fissato l’asticella molto in alto e hanno lasciato una grande impressione su di me: hanno mostrato a tutti cosa è possibile fare anche in un mercato di medie dimensioni”.