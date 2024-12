Oggi sulla panchina dei Clippers, Tyronn Lue racconta di come, nell'estate del 2019, avrebbe potuto tranquillamente sedersi su quella dei Lakers, alla ricerca di un nome per rimpiazzare Luke Walton. Ma nonostante le forti pressioni di LeBron James, con cui Lue ha vinto il titolo del 2016 a Cleveland, il front office e la proprietà gialloviola scelsero di affidarsi a Frank Vogel, dopo aver incassato il no di Lue. "Per una mancanza di rispetto", dice lui

Ai microfoni di Stephen A. Smith, l’attuale allenatore dei Clippers Tyronn Lue torna sull’estate del 2019, quando – al momento di lasciare i Cavs, dove nel 2016 aveva vinto il titolo insieme a LeBron James – il suo nome era stato accostato, vicinissimo, alla panchina dei Los Angeles Lakers. Ma poi non se n’è fatto niente, e Lue ha deciso, a distanza di cinque anni, di lavare in piazza i panni e raccontare la sua versione della storia: “Mi hanno mancato di rispetto”, ha detto della squadra gialloviola. “Mi hanno offerto il posto e un contratto, ma solo triennale, quando agli altri allenatori in giro per la lega venivano offerti 5 anni e più soldi pur senza aver vinto un titolo NBA (come avevo fatto io a Cleveland); e poi non volevano che scegliessi io i miei assistenti. L’ho visto come uno schiaffo in faccia. E ho pensato che avrei dato un cattivo esempio agli altri allenatori, se avessi accettato un’offerta di quel tipo”. Parole forti, che l’attuale allenatore poi prova un po’ a mitigare: “I Lakers non hanno fatto niente di sbagliato, mi hanno offerto il loro posto di allenatore: sono stato io che ho scelto, con tutto il rispetto, di rifiutarlo”.