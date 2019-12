NBA, Danilo Gallinari, la caviglia dà ancora problemi: fuori anche le prossime due gare

Si complicano le cose per Danilo Gallinari e gli Oklahoma City Thunder - reduci da quattro successi in fila, ma sconfitti senza appello in casa da Memphis. Una gara a cui non ha preso parte il n°8 azzurro, assente anche nella partita precedente vinta contro i Clippers, a causa di un problema alla caviglia sinistra che continua a limitarne l’utilizzo. “Danilo resterà a Oklahoma City a lavorare e cercare di rimettersi al meglio in condizione - sottolinea coach Donovan a fine partita, ai cronisti che gli chiedevano conto della sua presenza in trasferta con i Thunder - ha bisogno di riposo e di fare esercizio, come sempre accade in queste situazioni. Per fortuna non c’è nessun problema strutturale o danno di maggiore entità: è una scelta precauzionale e per essere sicuri di averlo al meglio a disposizione quando tornerà sul parquet”. Dunque, niente trasferta a Est contro Charlotte e Toronto - la sfida contro i Raptors da seguire in diretta nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 con il commento LIVE in italiano su Sky Sport NBA - ma riposo a Oklahoma City, fermato in quello che era di gran lunga il suo miglior momento di forma della regular season. Un'assenza che pesa anche nelle dinamiche di una squadra che spera di poter dire la sua nella corsa a un piazzamento playoff: Gallinari infatti è il terzo miglior realizzatore in casa Thunder con i suoi 18 punti di media, raccolti tirando con quasi il 40% con i piedi oltre l’arco. Cifre in ascesa dopo i ventelli consecutivi raccolti una decina di giorni fa e che lo hanno fatto tornare protagonista nei discorsi e nelle trattative di mercato. Il suo resta uno dei nomi più caldi delle prossime settimane, un giocatore a cui tantissime squadre playoff stanno pensando. Ritornare al meglio della condizione quindi è fondamentale anche per giocarsi nel migliore dei modi le proprie possibilità in vista di un eventuale futuro cambio di squadra.