NBA, il suo trainer attacca LeBron James, Kyle Kuzma cancella il tweet criptico

La quarta sconfitta dei Los Angeles Lakers ha cominciato a scoperchiare quello che sobbolle nello spogliatoio dei gialloviola, in particolare tra quelli che circondano i membri della squadra. O almeno è quello che appare leggendo le Instagram Stories del trainer personale di Kyle Kuzma, Clint Parks. L’allenatore dell’ala gialloviola, infatti, dopo la sconfitta di Natale contro i Clippers ha scritto: “Sto guardando gli highlights di Kawhi. NESSUNO vuole parlare di quanto sia più raffinato il suo skillset rispetto a quello di LeBron. È chiaro chi è stato in laboratorio e chi no. Voglio sentire le vostre scuse, sono in vacanza e non ho niente da fare”. Non contento, poi ha aggiunto: “Guardate le immagini: qualcuno stava evitando lo SCONTRO ieri e non era Kawhi”, mettendo una foto di James di fianco a Leonard. Un attacco in piena regola da parte di un membro dello staff di Kuzma, il quale peraltro non si è fatto un favore pubblicando un tweet criptico: “Call a spade a spade”, liberamente traducibile in italiano come “diciamo le cose come stanno”. Kuzma ha poi cancellato quello stesso tweet e l’account del suo allenatore è diventato privato, proteggendosi in questo modo dai tanti commenti critici che gli sono piovuti addosso dai tifosi gialloviola.

Il rapporto Kuzma-James e il suo futuro

Non essendoci stata ancora nessuna parola dei protagonisti, non è nemmeno chiaro se il tweet di Kuzma fosse rivolto proprio a quanto detto dal suo trainer – dandogli quindi ragione – o se fosse semplicemente stato pubblicato in un momento decisamente infelice. D’altronde James e Kuzma sono stati visti fin dallo scorso anno in ottimi rapporti, con il secondo ad aiutare il primo a mettersi una catenina d’oro al collo a bordo campo. E tra tutti i giovani che sono stati inseriti nello scambio per Anthony Davis, Kuzma è stato l’unico a “salvarsi” – mentre Brandon Ingram, Lonzo Ball e Josh Hart sono stati tutti ceduti. Fino a questo momento però Kuzma ha vissuto una stagione complicata, resa ancora più difficile dal ruolo in uscita dalla panchina e dall’infortunio alla caviglia che ha rallentato il suo rientro in campo. Se ci fosse davvero però qualche problema con James, viene da pensare che i suoi giorni in gialloviola possano avvicinarsi al termine, come molti tifosi gli hanno prospettato in risposta su Twitter.