NBA Christmas Day 2019: il derby di L.A. va ai Clippers, 4° ko in fila per i Lakers

Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 106-111

La partita più attesa del Natale NBA la conquistano i Clippers, trascinati da un Kawhi Leonard versione extra-lusso e autore di 35 punti, 12 rimbalzi e 5 assist, raccolti tirando 11/19 dal campo, 5/7 dall’arco e chiudendo con +13 di plus/minus in 38 minuti. È l’MVP delle ultime Finals ha realizzare la tripla del 101 pari a 5 minuti dalla sirena, il punto di non ritorno per i Lakers che le provano tutte, ma non riescono nel finale a tenere il passo. La giocata simbolo della partita però è un’altra, la palla persa forzata da Patrick Beverley sul possesso decisivo contro LeBron James. 109-106 il punteggio in favore dei Clippers, meno di 10 secondi alla sirena finale: il n°23 dei gialloviola in isolamento cerca la tripla del possibile pareggio, ma il pallone non si stacca neanche dalla sua mani che Beverley lo respinge in prima fila, forzando la deviazione di LeBron, recuperando il possesso e chiudendo definitivamente i conti con un urlo di gioia verso il pubblico pieno zeppo di sostenitori dei Lakers. L’atto conclusivo di un match ricco di luci e ombre per James, che sfiora la seconda tripla doppia in carriera nel giorno di Natale (23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi), sale al secondo posto all-time per presenze sul parquet il 25 dicembre (14, Kobe è primo a 16), ma al tempo stesso sbaglia tanti tiri dalla lunga distanza - 2/12 dall’arco - e non approfitta di una panchina stranamente più prolifica di quella dei Clippers (49-36 il conto finale, merito dei 25 punti e 4 triple di Kyle Kuzma).