NBA, suggestione di mercato: possibile scambio D'Angelo Russell-Ben Simmons

In NBA è il momento delle grandi manovre per sistemare i roster in vista della corsa ai playoff o, per le squadre fuori dai giochi in questa stagione, per lavorare in chiave futura. È il caso di Golden State, che secondo quanto riporta Marc Thompson di The Athletic, sarebbe interessata a Ben Simmons. Per arrivare all’attuale point guard dei Sixers, scrive Thompson, gli Warriors sarebbero pronti a scambiare D’Angelo Russell - arrivato in California la scorsa estate nella trade che ha portato all’addio di Kevin Durant destinazione Brooklyn. I dubbi sul possibile scambio riguarderebbero la coesistenza in quintetto di due non tiratori come Draymond Green e il giocatore di Philadelphia. Sarebbe invece proprio la scarsa pericolosità perimetrale di Simmons a far pensare allo scambio i Sixers, che con Russell e le sue qualità di tiratore/realizzatore riterrebbero di avere più possibilità di competere per il titolo. Per superare la questione della coesistenza Green-Simmons il giornalista americano si spinge addirittura a ipotizzare una doppia trade, che vedrebbe coinvolti anche lo stesso Green e Al Horford, che sta trovando qualche difficoltà a giocare al fianco o come cambio di Embiid. Per ora sono solo voci e ipotesi, ma presto scopriremo se una trade sull’asse San Francisco-Philadelphia possa diventare realtà.