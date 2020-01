NBA Sundays, Washington-Utah LIVE su Sky Sport NBA: Jazz a caccia della nona vittoria

La squadra più calda di tutta la NBA non si trova né sulla costa Ovest né tantomeno su quella Est, ma sulle montagne dello stato dello Utah. I Jazz in fatti hanno una striscia aperta di otto successi in fila (solo i Lakers come loro) e hanno portato a casa 13 delle ultime 14 gare disputate, raddrizzando una stagione che sembrava stesse girando dalla parte sbagliata. Con un successo la squadra di coach Snyder si porterebbe al secondo posto nella Western Conference alla pari con gli L.A. Clippers: un motivo in più per seguire la loro sfida sul campo degli Washington Wizards, in diretta dalle 21.30 su Sky Sport NBA con il commento di Alessandro Mamoli e Marco Crespi. I padroni di casa stanno facendo i conti con una stagione di tutt’altro tipo: con 13 vittorie e 25 sconfitte gli Wizards sono quart’ultimi a Est e con poche prospettive di rimettere in piedi la stagione, visti i tantissimi infortuni che li hanno colpiti in questa prima metà di regular season. La buona notizia annunciata da coach Scott Brooks però è che Bradley Beal e Thomas Bryant saranno della partita, seppur con un minutaggio limitato per i problemi al ginocchio della guardia e i postumi della frattura alla mano del lungo. Rimane comunque una sfida da gustarsi in prima serata su Sky Sport NBA, con tanti giocatori europei — da Rudy Gobert a Ian Mahinmi, da Bojan Bogdanovic a Davis Bertans — da una parte e dall’altra.