Los Angeles non ha Paul George per la 14^ volta in stagione e quando accade il record dei Clippers è un non entusiasmante 8-6. Senza il suo partner, straordinari per Kawhi Leonard, che risponde con 30 punti in 36 minuti con 12/25 al tiro e anche 5 rimbalzi, 4 assist e 3 recuperi. Lou Williams promosso in quintetto al posto di George ne mette 26 e 25 li aggiunge dalla panchina il solito Montrezl Harrell, ma non basta a L.A. per evitare il ko. Decisive le percentuali da tre: poco sopra il 24% per gli ospiti, un ottimo 44% per i Nuggets

