Ai Timberwolves non è bastata la prima tripla doppia in carriera di Andrew Wiggins, capace di chiudere con 18 punti, 10 rimbalzi e 11 assist (quest’ultimo dato massimo in carriera), e neanche i 26 di Jarrett Culver per evitare la quinta sconfitta in fila. Il parziale di 21-6 subito in apertura di ultimo quarto si è rivelato incolmabile per i padroni di casa, scivolati anche a -22 nell’ultimo quarto prima di lasciare spazio alle riserve nel garbage time. Solo 12 punti per Karl-Anthony Towns alla seconda gara consecutiva dopo le 15 saltate per un infortunio al ginocchio, rimanendo a zero nella ripresa: “Penso dimostri che devo trovare un modo di reinserirmi nell’attacco” ha detto dopo la gara

