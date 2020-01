1/6 ©Getty

ATLANTA HAWKS-TORONTO RAPTORS 117-122 | Successo sofferto in volata dei Raptors ad Atlanta, abili a non mollare mai nonostante la differenza dei valori in campo. Gli Hawks infatti piazzano il parziale nel secondo quarto per riportarsi in vantaggio, scivolano sotto anche di 21 lunghezze nella ripresa, ma sono sul -2 a meno di 30 secondi dalla sirena. L’occasione ideale per provare a conquistare un successo prestigioso in casa, ma John Collins commette ingenuamente fallo sul tiro da tre punti di Fred VanVleet regalando ai campioni NBA in carica i tre viaggi in lunetta che chiudono i conti