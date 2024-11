D’Angelo Russell vuole giocare con la Lituania

Con una notizia decisamente a sorpresa, il futuro di D’Angelo Russell potrebbe riguardare anche la Lituania . Secondo quanto riportato dal giornalista Rokas Pakenas di 15min e confermato dal sito Basket News, infatti, il playmaker dei Los Angeles Lakers ha espresso il suo interesse a giocare nei tornei FIBA con la nazionale lituana , con l’obiettivo a lungo termine di qualificarsi per le Olimpiadi di Los Angeles 2028 . Russell potrebbe ottenere la cittadinanza grazie alla compagna Laura Ivaniukas , con la quale ha avuto due bambini, che è di origini lituane e gli permetterebbe di ottenere i diritti. “La federazione è al corrente del giocatore e della sua connessione con la Lituania, ma le procedure formali per la cittadinanza non sono ancora cominciate ” ha riportato Pakenas. Al momento la posizione di “naturalizzato” è occupata da Ignas Brazeikis, ma considerando che mancano ancora tre anni e mezzo ai Giochi, la situazione è ancora molto in divenire. Negli ultimi mesi anche il presidente della federazione lituana Nauseda ha ammorbidito la sua posizione intransigente espressa qualche tempo fa: “ Se la connessione emotiva tra il giocatore e la Lituania esiste, allora sono a favore . Il mondo si sta muovendo in quella direzione, è molto più accettato rispetto a 10 o 20 anni fa. Ma non lo farei mai in maniera fasulla”.

Il commento di D-Lo: "Facciamolo accadere"

Il diretto interessato, dopo la pubblicazione della notizia ripresa un po’ in tutto il mondo, ha commentato sotto un post su Instagram di Teknik Faul scrivendo solo “Facciamolo accadere”, confermando quindi di essere a disposizione della federazione nel caso in cui volesse procedere con la naturalizzazione. Andrea Trinchieri, allenatore dello Zalgiris Kaunas, ha commentato la vicenda dicendo “Mi ha colto di sorpresa, ma se D’Angelo lo ha detto, sono contento per lui e anche per la nazionale se vogliono andare avanti. Ma è una questione politica, non voglio entrarci”. Anche Lonnie Walker, appena arrivato allo Zalgiris ed ex compagno di Russell ai Lakers, ha detto la sua: “Gli manderò di sicuro un paio di messaggi per fargli sapere che l’atmosfera qui è pazzesca. Forse riuscirò a influenzarlo un po’. È un grande giocatore ma soprattutto un ottimo compagno di squadra. Quando ho deciso gara-4 contro gli Warriors ai playoff lui è stato il primo a dirmi ‘Questo è il tuo quarto’ ancora prima che cominciasse. Mi ha dato fiducia ed energia. Non è egoista per niente, e non è una cosa da dare per scontata”.