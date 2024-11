NBA Saturdays: Utah-New York alle 23 su Sky Sport

New York è lanciata: cavalca una striscia di quattro successi in fila, ha il secondo miglior attacco della lega (guidata da Brunson e Towns) e vede la trasferta nello Utah come una chance per avvicinarsi ancora di più a Cleveland e Boston. Discorso contrario invece per i Jazz, che dopo quattro ko esterni consecutivi, tra le mura amiche hanno urgenza di tornare a vincere. ALessandro Mamoli e Matteo Soragna ai microfoni per il classico NBA Saturdays, alle 23 su Sky Sport NBA

New York corre, a Est dietro Cleveland e Boston ci sono proprio i Knicks, che cavalcano una striscia di 4 vittorie e che vedono la trasferta nello Utah, in casa dei Jazz (penultimo record NBA, solo tre vittorie nelle prime 15 partite) come una ghiotta opportunità per allungare il loro periodo magico e tenere a distanza gli Orlando Magic, oggi quarti a Est. Ovvio però che Lauri Markkanen e compagni abbiano idee diverse: hanno perso le ultime 4 gare, tutte in trasferta (la prima a Sacramento, due a Los Angeles, contro Clippers e Lakers, poi a San Antonio) e ora vorrebbero tanto approfittare del ritorno tra le mura amiche – per la prima di cinque gare interne consecutive - per tornare alla vittoria. Certo non sarà facile contro Jalen Brunson e Karl-Anthony Towns, la nuova coppia di New York che nell’ultima gara ha messo a referto 70 punti in due. Ed è prorio l’attacco dei Knicks a spaventare i Jazz, perché per officienza offensiva solo i Cleveland Cavs fanno meglio della squadra allenata da caoch Thibodeau, che sta viaggiando a oltre 122 punti segnati su 100 possessi.