NBA, Scariolo non va a Chicago: niente All-Star Game per il coach italiano

Sarebbe stata l’unica presenza italiana alla partita delle stelle di Chicago, parte del coaching staff di Toronto chiamato ad allenare Team Giannis nella gara di domenica 16 febbraio. Invece Sergio Scariolo, in un messaggio affidato al suo account Twitter — come sempre nella doppia lingua, in inglese e in spagnolo — ha annunciato (e motivato) la sua assenza a Chicago: “Non farò parte dell’All-Star Weekend con i miei colleghi di Toronto perché sarò in Spagna a onorare l’impegno preso nei confronti della squadra nazionale”, spiega Scariolo nel suo messaggio. “Mi spiace non poter essere all’All-Star per divertirmi insieme a Nick, Adrian, Nate e il resto dello staff, ma resto orgoglioso di questo obiettivo raggiunto e sicuro che ci rappresenteranno al meglio. Ringrazio la federazione pallacanestro spagnola per aver lavorato duro per permettermi di essere presente, e non vedo l’ora di trascorrere il weekend dell’All-Star allenamento la nazionale spagnola alle gare di qualificazione agli Europei 2021”.