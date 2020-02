NBA, Nicolò Melli a Sky: "Le statistiche? Mi interessa solo l'8° posto e il sogno playoff"

La partita era quella da tutti attesa per vedere il primo scontro diretto tra LeBron James e Zion Williamson, ma per noi italiani la curiosità era anche quella di testare i progressi di Nik Melli in un periodo stagionale che sembra regalargli parecchie soddisfazioni (massimo in carriera appena eguagliato con 20 punti e 6/7 a segno da tre): "Abbiamo giocato bene - dice l'azzurro della gara dei suoi Pelicans contro i Lakers, persa solo nel finale - a far la differenza sono stati i dettagli ma è stata una bella battaglia di cui a mio avviso dobbiamo essere orgogliosi". I dettagli - a far la differnza - e poi le superstar, e a Los Angeles ne hanno due davvero speciali: "Loro hanno LeBron e Anthony Davis che sono davvero straordinari - riconosce Melli - per cui contro di loro è ovvio soffrire un po'. Noi però possiamo correggere i piccoli difetti di questa gara così settimana prossima - quando giocheremo di nuovo contro L.A., stavolta però davanti al nostro pubblico - magari possiamo portarla a casa". Rispetto al giocatore (e alla persona) vista a inizio stagione, è un Melli più sicuro e convinto, tanto in campo che fuori. Di lui si inizia a parlare anche oltreoceano, per l'ottimo fit di squadra accanto a Zion Williamson e anche per un primato particolare, quello di essere il miglior tiratore da tre della lega per percentuale dal 1 gennaio 2020: "Le mie statistiche sono importanti solo se contribuiscono al successo della squadra: poi se sono il primo, il secondo o il decimo non cambia nulla. Con Zion a stringere le difese avversarie e chiudere il campo ci sono più opportunità per tutti: non resta che buttar dentro la palla". A Melli, ora che sembra essersi ritagliato uno spazio nelle rotazioni di coach Gentry, interessa invece di più proteggere questo minutaggio guadagnato col sudore in palestra: "L'importante è restare in campo, avere minuti: si può sempre fare meglio ma sono contento: sia chiaro, ho detto contento, non appagato, e mai soddisfatto". Il futuro sempre sorridergli, ora: "Conta molto sviluppare la fiducia: poi te ne va dentro una, te ne van dentro due e allora tutto diventa più semplice. Il resto - conclude - lo fa il lavoro: quello fatto in palestra tutti i giorni alla fine paga, e forse ora qualcosa sto raccogliendo".



[testo di Zeno Pisani | video di Sheyla Ornelas]