Si parla di distorsione alla spalla, ma il problema potrebbe essere anche più grave per i Sixers. Battuta senza appello e senza mai passare in vantaggio dai Cavaliers, Philadelphia si ritrova di nuovo a trattenere il fiato a causa di un infortunio. Stavolta a fermarsi è stato Joel Embiid, colpito alla spalla durante uno scontro di gioco da Ante Zizic sul finire di primo quarto: le immagini non chiariscono al meglio l’entità del contatto, ma il risultato ha costretto il lungo n°21 dei Sixers a uscire dal campo (dopo aver tentato e sbagliato i due liberi a causa del dolore persistente). Per Embiid soltanto 3 punti in 8 minuti, con coach Brown che si è detto “non sicuro” di schierarlo contro i Knicks nella prossima gara: “Aspettiamo gli esami: ormai mi sento prigioniero delle notizie che i medici devono comunicare allo staff dopo la gara. Le assenze però non possono essere un alibi per un gruppo che deve saper rispondere alle difficoltà. Dal mio punto di vista, non avere Ben e Joel sul parquet vuol dire che gli altri hanno spazio per esprimere le loro potenzialità. Perdere così quindi è sintomatico di ciò che siamo: dal punto di vista fisico abbiamo giocato un match pessimo”. Tanta la delusione dell’allenatore di Philadelphia, che nelle prossime ore attenderà con ansia l’esito degli esami: soltanto dopo un’analisi accurata si potranno stabilire i tempi di recupero per Embiid.