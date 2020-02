I Lakers hanno comunicato che a causa di un fastidio all’inguine, il n°23 dei gialloviola resterà fuori in via precauzionale. Dopo i 40 punti segnati contro i Pelicans, James tirerà un po’ il fiato e conserverà energie in vista della fine della stagione

È soltanto un banale comunicato da parte dei Lakers, uno dei tanti che vengono rilasciati nella lunghissima regular season NBA, ma quando si parla di LeBron James le notizie non passano mai inosservate. Il n°23 dei gialloviola resterà fuori contro Golden State a causa di un fastidio all’inguine. Meglio riposare per precauzione, dopo aver messo a referto ben 40 punti contro i Pelicans - il suo massimo in stagione, fondamentale per regalare il successo ai Lakers. La squadra di Los Angeles, ormai già certa del ritorno ai playoff dopo anni d’astinenza, inizierà quindi a centellinare le energie del suo leader, in proiezione di una cavalcata playoff che sperano possa essere il più lunga possibile. James quest’anno ha giocato 54 delle 56 partite di regular season finora affrontate dai Lakers, viaggiando a una media di 25.5 punti, 7.7 rimbalzi e ben 10.6 assist - il dato più alto della sua carriera. Alludere a un problema all’inguine alla vigilia della partita contro Golden State rievoca fantasmi che i Lakers non hanno alcuna voglia di rivedere: contro gli Warriors durante la partita di Natale del 2018, James subì l’infortunio più grave della sua carriera proprio all’inguine. Meglio non rischiare e ricaricare le pile in vista dei playoff.