NBA: LeBron James incorona Jayson Tatum, 8 anni dopo la foto "da tifoso"

Lakers-Celtics è una rivalità diversa dalle altre, quella certamente con maggiore fascino e storia in NBA. LeBron James e Jayson Tatum sono i due volti che rappresentano le franchigie in questa fase, All-Star dai percorsi diversi: il primo resta il volto della lega a 17 anni di distanza dal suo esordio in NBA, spesso e volentieri il miglior giocatore tra quelli che scendono sul parquet, mentre il n°0 di Boston è una delle stelle nascenti, cresciuto proprio nel mito del n°23 dei Lakers. L’onore più grande per Tatum dunque è stato quello di vedere il pensiero che proprio LeBron gli ha dedicato su Instagram, a margine della sfida in cui ha segnato 41 punti, ma non è riuscito a battere James e Davis a domicilio: “Questo ragazzo alla mia sinistra è un problema! Continua così”, con tanto di hashtag dedicato al giovane re che sta venendo fuori in maglia biancoverde. Inevitabile pensare a quanta strada è stata fatta in otto anni, rispetto a quando sorridente aveva scattato da ragazzo una foto con il suo idolo LeBron James. Tatum adesso siede al suo fianco (non solo nello scatto postato sui social): non poteva esserci riconoscimento più grande.