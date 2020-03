Mercato NBA, i Clippers rispondono ai Lakers: firmato Joakim Noah per 10 giorni

L’ultima tessera del grande puzzle dei playoff è stata piazzata. Gli L.A. Clippers hanno deciso di occupare l’ultimo posto a disposizione nel roster con il veterano Joakim Noah. L’accordo è per un contratto di dieci giorni, ma secondo quanto scritto da Adrian Wojnarowski di ESPN c’è ottimismo affinché il 35enne finisca la stagione con la squadra, a meno di imprevisti. I Clippers hanno seguito i progressi fisici dell’ex giocatore di Chicago, New York e Memphis, che si è diviso tra Los Angeles e la Grande Mela per continuare ad allenarsi. Nella scorsa stagione ha giocato 42 partite con i Grizzlies dopo aver trovato l’accordo per il buyout con i Knicks, peraltro con discreti risultati (7 punti, 5.7 rimbalzi e 2 assist di media in 16.5 minuti a partita, con una partenza in quintetto). La scorsa estate Noah aveva subito un brutto infortunio che aveva addirittura messo a rischio la sua carriera, ma ora sembra essere in condizione di poter tornare in campo: i Clippers proveranno a capire se potrà dare una mano in vista del finale di stagione e successivamente dei playoff, dove parte come terzo centro di ruolo alle spalle di Ivica Zubac e Montrezl Harrell fornendo un’opzione di maggiore stazza ed esperienza.