Un’operazione di mercato attesa, chiacchierata e a lungo rimandata da parte dei Lakers. Un’aggiunta necessaria per provare a garantirsi un’ulteriore possibilità di successo nei prossimi mesi. Dion Waiters non sarà il talento che sposta gli equilibri nella corsa al titolo NBA, ma certamente può essere uno di quegli innesti che possono tornare utili nel momento del bisogno. Quel playmaker con punti nelle mani che in uscita dalla panchina può tenere in piedi da solo l’attacco dei Lakers per qualche minuto. L’ex Miami Heat batte così la concorrenza di JR Smith e di tanti altri giocatori a cui la squadra di Los Angeles aveva pensato, senza mai affondare il colpo. Una trattativa in dirittura d’arrivo già da qualche giorno, come dimostrato dalla decisione di tagliare Troy Daniels e fare spazio nel roster a un nuovo giocatore. Alla fine la scelta è caduta su Waiters, in campo in questa stagione soltanto tre volte con Miami - l’ultima il 28 gennaio - con cui ha chiuso nel peggiore dei modi il proprio rapporto; tagliato a seguito di diverse squalifiche e multe, protagonista di episodi tutt’altro che edificanti. Ai Lakers però interessa soltanto che dimostri ancora una volta il suo talento sul parquet (oltre 13 punti di media raccolti in carriera), che riesca a inserirsi in un gruppo già rodato senza dover imporre a ogni costo il suo particolare stile di gioco. Una scommessa a tutti gli effetti per i gialloviola, che sperano così di avere a propria disposizione le armi necessarie per puntare al titolo NBA.