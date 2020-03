8/18 ©Getty

ANDREW GOUDELOCK | Più partite disputate ai playoff che in regular season: se non è un record quello di Goudelock poco ci manca, disputandone tre contro gli Spurs e una sola nel finale di stagione. Dopo quella esperienza la sua carriera è proseguita in Europa: tolta una breve parentesi di otto partite a Houston, ha giocato in Russia, in Turchia, in Cina, in Israele e in Italia, dove attualmente gioca per Venezia, con cui ha vinto la Coppa Italia