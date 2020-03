NBA Saturdays, Charlotte-Houston alle 23 su Sky Sport NBA

All’ultima di quattro partite interne, gli Charlotte Hornets vorrebbero provare a vincere una partita tirata punto a punto. Dopo aver perso le ultime due gare rispettivamente di uno e due punti, i padroni di casa ospitano gli Houston Rockets in una partita degli NBA Saturdays, le gare di pallacanestro in serata italiana. Una sfida da seguire in diretta su Sky Sport NBA dalle 23 con il commento di Mauro Bevacqua e Davide Pessina, e che rappresenta anche per i Rockets un’occasione di riscatto. James Harden e soci sono stati infatti battuti pesantemente dagli L.A. Clippers sul proprio campo, in una partita in cui hanno tirato 7/42 dalla lunga distanza e sono sembrati lontani dal poter competere per il titolo: “Abbiamo ancora 21 partite da giocare per prepararci ai playoff” ha detto Harden, che ha visto interrompersi una striscia di sei vittorie consecutive con le sconfitte subite coi Clippers e con i New York Knicks. Servirà alzare l’intensità difensiva, venuta un po’ a mancare nelle ultime gare: la strutturazione senza lunghi richiede uno sforzo extra alla batteria di esterni di coach D’Antoni, provando a infliggere la settima sconfitta nelle ultime otto agli avversari sul loro campo di casa.