Secondo quanto riportato da ESPN, Giannis Antetokounmpo e il suo agente hanno chiesto ai Milwaukee Bucks discutere del suo futuro, mettendo per la prima volta in bilico la sua permanenza in Wisconsin. Secondo una fonte di ESPN, il futuro del greco è già scritto e sarà lontano dai Bucks, che hanno perso 8 delle ultime 9 gare e sono fuori anche dalla zona play-in
Tutte le voci e i sussurri degli ultimi mesi sono diventati realtà: secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, Giannis Antetokounmpo e il suo agente hanno ufficialmente chiesto ai Milwaukee Bucks di discutere il suo futuro con la franchigia e — di conseguenza — aprire a un suo possibile addio già in questa stagione. La situazione è già così avanzata che, secondo una fonte con conoscenza diretta della situazione, ha detto che "il destino è già scritto" e sarà lontano dal Wisconsin a meno di un incredibile svolta per i Bucks. Già in estate si erano rincorse voci sull’insoddisfazione di Antetokounmpo e di una breve trattativa con i New York Knicks che però non ha portato da nessuna parte, mentre ora non è più in dubbio che il due volte MVP voglia cambiare aria per provare a vincere da qualche altra parte. Le prime 22 gare di regular season, infatti, hanno fatto capire chiaramente che i Bucks — attualmente undicesimi a Est con un record di 9 vittorie e 13 sconfitte, con 8 ko nelle ultime 9 gare disputate — non sono in grado di competere per il titolo, né con lui né tanto meno senza di lui (1-5 il record senza il greco), motivo per cui Antetokounmpo intende guardarsi intorno per cambiare squadra.
La motivazione extra di Antetokounmpo per fare in fretta
Giannis, 31 anni il prossimo 6 dicembre, ha anche una motivazione personale per preferire una soluzione nelle prossime settimane. A partire dal prossimo 1 ottobre infatti potrà firmare un’estensione di contratto da 275 milioni di dollari in quattro anni che lo porterà fino al 2031, ma per farlo con una squadra diversa dai Bucks dovranno essere passati almeno 6 mesi dal suo cambio di maglia. Motivo per cui anche per lo stesso Antetokounmpo diventa fondamentale essere scambiato entro la deadline del 5 febbraio, assicurandosi così non solo una squadra con cui competere per il titolo negli anni a venire, ma anche il miglior contratto possibile una volta superati i 30 anni. Ci si aspetta che non solamente i Knicks, indicati come sua destinazione preferita mesi fa, si mettano sulle sue tracce, con molte squadre interessate a uno dei migliori giocatori della lega — il quale, già nei giorni scorsi, aveva cancellato quasi tutte le sue foto del profilo Instagram in maglia Bucks, lasciandone giusto un paio per le vittorie conquistate (il titolo del 2021 e l'NBA Cup di un anno fa). Col senno di poi, poteva già essere un indizio di ciò che stava per esplodere.