Tutte le voci e i sussurri degli ultimi mesi sono diventati realtà: secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, Giannis Antetokounmpo e il suo agente hanno ufficialmente chiesto ai Milwaukee Bucks di discutere il suo futuro con la franchigia e — di conseguenza — aprire a un suo possibile addio già in questa stagione. La situazione è già così avanzata che, secondo una fonte con conoscenza diretta della situazione, ha detto che "il destino è già scritto" e sarà lontano dal Wisconsin a meno di un incredibile svolta per i Bucks. Già in estate si erano rincorse voci sull’insoddisfazione di Antetokounmpo e di una breve trattativa con i New York Knicks che però non ha portato da nessuna parte, mentre ora non è più in dubbio che il due volte MVP voglia cambiare aria per provare a vincere da qualche altra parte. Le prime 22 gare di regular season, infatti, hanno fatto capire chiaramente che i Bucks — attualmente undicesimi a Est con un record di 9 vittorie e 13 sconfitte, con 8 ko nelle ultime 9 gare disputate — non sono in grado di competere per il titolo, né con lui né tanto meno senza di lui (1-5 il record senza il greco), motivo per cui Antetokounmpo intende guardarsi intorno per cambiare squadra.