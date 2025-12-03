Scelto dai Lakers, la squadra per cui faceva il tifo sin da bambino essendo cresciuto nell’area metropolitana di Los Angeles, al Draft del 1990, Elden Campbell ha giocato per 15 stagioni in NBA vestendo anche le maglie di Hornets, Sonics, Pistons e Nets. Campione con Detroit nel 2004, Campbell è morto ieri per cause sconosciute a soli 57 anni
La squadra del suo cuore, nonché quella con cui ha trascorso più di metà della sua avventura in NBA, erano i Lakers. La squadra per cui, crescendo nell’area metropolitana di Los Angeles, aveva fatto il tifo fin da bambino e che al Draft del 1990 l’aveva scelto, facendo di lui un giocatore professionista. Centro dallo stile ruvido, Elden Campbell si è costruito una solida carriera in NBA proprio grazie al suo approccio sempre molto intenso e fisico al gioco nel pitturato e, ironia della sorte, ha vissuto il momento più esaltante del proprio percorso proprio da avversario dei Lakers. Abbandonati i colori gialloviola nel 1998, infatti, Campbell ha vinto il suo primo e unico titolo NBA con la maglia dei Pistons, per i quali ha recitato il ruolo di veterano in uscita dalla panchina nella cavalcata conclusasi con il 4-1 imposto alle Finals del 2004 alla squadra di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal. E, a soli 57 anni e per cause sconosciute, Campbell è morto ieri, ricevendo le condoglianze e il ricordo dei tanti compagni avuti nel corso dei suoi 15 anni in NBA.