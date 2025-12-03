La squadra del suo cuore, nonché quella con cui ha trascorso più di metà della sua avventura in NBA, erano i Lakers. La squadra per cui, crescendo nell’area metropolitana di Los Angeles, aveva fatto il tifo fin da bambino e che al Draft del 1990 l’aveva scelto, facendo di lui un giocatore professionista. Centro dallo stile ruvido, Elden Campbell si è costruito una solida carriera in NBA proprio grazie al suo approccio sempre molto intenso e fisico al gioco nel pitturato e, ironia della sorte, ha vissuto il momento più esaltante del proprio percorso proprio da avversario dei Lakers. Abbandonati i colori gialloviola nel 1998, infatti, Campbell ha vinto il suo primo e unico titolo NBA con la maglia dei Pistons, per i quali ha recitato il ruolo di veterano in uscita dalla panchina nella cavalcata conclusasi con il 4-1 imposto alle Finals del 2004 alla squadra di Kobe Bryant e Shaquille O’Neal. E, a soli 57 anni e per cause sconosciute, Campbell è morto ieri, ricevendo le condoglianze e il ricordo dei tanti compagni avuti nel corso dei suoi 15 anni in NBA.