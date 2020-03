3/27 ©Getty

Quarta sconfitta in fila in casa per Boston (non accadeva dal 2015 ai Celtics), con Tatum che fallisce il tentativo del contro-sorpasso allo scadere e Kemba Walker che raccoglie il rimbalzo ma non fa in tempo a cercare l’ultima conclusione prima della sirena. Tutto il quintetto biancoverde termina il match in doppia cifra, guidato dai 24 punti messi a referto da Gordon Hayward. I Celtics restano così terzi a Est, con una vittoria in più e due sconfitte in meno in classifica rispetto ai Miami Heat