NBA, Clippers-Lakers su Sky: LIVE streaming dalle 20.30

Sin dallo scorso luglio, quando Kawhi Leonard ha deciso di non unirsi a LeBron James e Anthony Davis firmando invece per giocare con Paul George, le storie di Lakers e Clippers si sono inevitabilmente intrecciate — e non solamente perché giocano nella stessa città. Le due favorite a giocarsi il trono della Western Conference si incontrano per la terza volta in stagione dopo che nelle prime due occasioni i Clippers guidati da Leonard hanno vinto entrambe le gare, la prima nel "season opener" della stagione e la seconda come piatto forte della notte di Natale. Ce ne sarebbe stato un terzo a fine gennaio, ma la tragedia di Kobe Bryant lo ha fatto rimandare al 13 aprile — quando le squadre saranno a pochi giorni dall’inizio dei playoff e potrebbero tenere a riposo le proprie stelle. Per questo la partita di questa sera potrebbe rappresentare l’ultima occasione per vedere le due rivali al completo prima di un’eventuale serie di playoff: un appuntamento da non perdere alle 20.30 su Sky Sport NBA e in streaming aperto a tutti su SkySport.it con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Un’occasione unica per vedere James, Davis, Leonard, George e tutte le altre stelle delle squadre di Los Angeles in campo assieme in prima serata italiana, in quella che tutti si aspettano possa essere anche la serie che assegna un posto nelle Finali NBA di giugno.