NBA, Kyle Lowry, la parata a Toronto e il "social distancing": tutto in un tweet

Simpatico tweet di Kyle Lowry che — in tempi difficili come questi — riesce allo stesso tempo a lanciare un messaggio utile (l’importanza di mantenere le giuste distanze) e rivivere uno dei momenti più belli per lui, per ogni tifoso dei Raptors e per tutta la città di Toronto. “Mi sono goduto tantissimo il giorno [della parata] trascorso in mezzo ai nostri tifosi — scrive dal suo account twitter allegando l’impressionante immagine del bus dei Raptors campioni immerso in un mare di persone, per le strade di Toronto — ma oggi ricordiamoci di tenere tutti la giusta distanza uno dall’altro”.