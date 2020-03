NBA, Darko Milicic risponde a Carmelo Anthony: "Non gli auguro quello che ho passato io"

Il Draft del 2003 è già parte della storia del gioco nonostante alcuni dei suoi membri siano ancora in attività, a partire da LeBron James. Dopo la sua ovvia chiamata alla numero 1, però, i Detroit Pistons non scelsero Carmelo Anthony, fresco vincitore del torneo NCAA con l’università di Syracuse, ma bensì Darko Milicic, al tempo un allettante prospetto di lungo europeo di cui si parlava un gran bene. Le carriere di Milicic e Anthony, come tutti sanno, non sono andate proprio nella stessa maniera, per non parlare dei vari Chris Bosh (scelto alla 4 da Toronto) e Dwyane Wade (alla 5 da Miami). Proprio in un Instagram Live con l’amico Wade, Carmelo Anthony ha risposto ironicamente (“Chiiii?”) quando l’ex stella degli Heat ha fatto il nome di Milicic, un momento che ha fatto il giro del web ed è arrivato anche in Serbia, dove Darko ora risiede. La sua risposta, però, è stata da signore: “Grazie a Dio loro due hanno avuto successo, invece io no” ha detto all’emittente serba B92. “Non siamo più ragazzini, ma adulti. Spero che abbiano capito che la vita è piena di alti e bassi. Non è necessario giudicare e mettere in ridicolo gli altri: per loro fortuna non hanno passato quello che ho dovuto affrontare io. Auguro a loro ogni bene e ogni onore per le loro carriere e le loro vite, con più successi e meno disapprovazione”.