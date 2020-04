NBA, a Basketball Conversation si parla dei Brooklyn Nets del futuro

Nell’estate del 2019, i Brooklyn Nets sono usciti dal mercato dei free agent come una delle squadre “vincenti”, avendo messo sotto contratto due stelle del calibro di Kyrie Irving e Kevin Durant. Tutti però sapevano che KD non si sarebbe rivisto in campo per tutta la stagione 2019-20 dopo la rottura del tendine d’Achille nelle Finals contro Toronto, e che l’inserimento di uno come Irving in una squadra che aveva creato una sua “cultura” non sarebbe stato semplice. Difficoltà che poi si sono confermate in una regular season in cui i Nets sono andati meglio senza Irving che con lui in campo, e che hanno portato poi all’addio a sorpresa a coach Kenny Atkinson. Un vuoto che lascia nel limbo una “gigante dormiente” della NBA, visto che nella prossima stagione i Nets sono attesi a recitare un ruolo da protagonisti con Irving e Durant a pieno regime: di questo e di molto altro si parla nel nuovo episodio di “Basketball Conversation”, l’appuntamento settimanale con Alessandro Mamoli e Flavio Tranquillo per discutere in profondità dei temi che riguardano la pallacanestro NBA. Il primo passaggio del nuovo episodio sarà martedì 7 aprile alle 18.45 all’interno di Sky Sport 24 e successivamente alle 19.30 e 21.45 su Sky Sport NBA: gli abbonati potranno poi trovarlo disponibile anche on demand.