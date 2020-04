NBA, Scottie Pippen e la storia del suo contratto con i Chicago Bulls

Dopo la messa in onda delle prime due puntate di “The Last Dance” - serie dedicata all’ultima stagione ai Bulls di Michael Jordan, in Italia su Netflix e disponibile a un prezzo vantaggioso per gli abbonati Sky che sottoscrivono l’offerta Intrattenimento Plus su Sky Q - uno degli argomenti che ha fatto più discutere è il contratto che legava Pippen a Chicago: un affare enorme per la franchigia, una fregatura per l’All-Star dei Bulls - in aperto conflitto con il GM Jerry Krause. Questa la storia di quell’incredibile accordo e delle sue conseguenze fino ai giorni nostri