Quattro numero 1 alle FinalFour: il 2008 si ripete

Auburn contro Florida, Houston contro Duke. Queste saranno le due partite delle Final Four del torneo NCAA che si disputeranno il prossimo weekend a San Antonio, per incoronare la squadra campione della stagione del college basket. I pronostici, stranamente, sono stati rispettati: le quattro squadre infatti si sono presentate al torneo con la testa di serie di ciascun Regional e hanno mantenuto fede alle aspettative, arrivando fino in fondo al torneo. Nella lunghissima storia del torneo NCAA, solo in un’altra occasione è accaduto che le quattro numero 1 arrivassero fino in fondo: era il 2008, 17 anni fa, e come se non bastasse anche in quella occasione le Final Four si disputarono a San Antonio, precisamente il 5 aprile per le semifinali e il 7 aprile per la finalissima, proprio come quest’anno. Peraltro, anche quelle furono delle Final Four memorabili come promettono di essere queste: in finale Kansas la spuntò su Memphis con il "Mario's Miracle", il canestro da tre di Mario Chalmers per pareggiare la partita a 2.1 secondi dalla fine e forzare l’overtime, poi vinto dai Jayhawks contro i Tigers di Derrick Rose (i cui risultati furono successivamente cancellati per aver infranto le regole della NCAA). Ne vedremo un’altra così? Di sicuro, come nel 2008 con Rose, sarà impegnata la prossima prima scelta assoluta al Draft, visto che ormai non ci sono dubbi che il nome di Cooper Flagg sarà il primo a essere chiamato dal commissioner Adam Silver a fine giugno.