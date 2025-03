Le aspettative su Cooper Flagg non potrebbero essere più alte di così. Già sicuro di essere chiamato alla prima scelta del prossimo Draft, il prodotto di Duke ha trascinato i Blue Devils fino alle Final Four del torneo NCAA, nel quale il prossimo weekend proverà a conquistare un titolo che a Durham manca da ormai 10 anni prima di fare il grande salto verso la NBA. Parlando delle sue prospettive, il commentatore tv Dan Patrick ha fatto un paragone interessante: "Se vi dicessero che la carriera di Flagg sarà come quella di Kevin Love, vi riterreste delusi? Probabilmente è così". Nel corso della sua carriera Love ha vinto il titolo NBA con Cleveland nel 2016 ed è stato cinque volte All-Star, oltre che giocatore più migliorato nella stagione 2010-11 in 17 stagioni da professionista. Un curriculum di tutto rispetto che, se Flagg riuscisse a pareggiare, non sarebbe per nulla male. Anche lo stesso Love, però, ha ammesso che le prospettive del prodotto di Duke sono molto più entusiasmanti, con una risposta di pura classe: "Per quelli che prendono queste parole come un attacco a me… io non la vedo come voi. Io ero pure skill e forza di volontà. Cooper è molto più talentuoso di quanto io sia mai stato e se rimarrà sano avrà una carriera di gran lunga superiore alla mia. Potrebbe benissimo avere una statua dedicata a lui quando si ritirerà. Sono un suo ENORME tifoso". Le parole di Patrick, in effetti, erano intese più per parlare bene di Flagg che per parlare male di Love, la cui carriera che sia avvia al termine è tutt’altro che da disprezzare.