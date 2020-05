Wade: altro 9 a un’altra schiacciata, ma 9 anni fa

Il mondo dei social non perdona, e capita spesso che riproponga dagli archivi immagini o filmati dimenticati — o che si vorrebbero dimenticare. A Dwyane Wade, ad esempio, potrebbe non fare chissà quanto piacere rivedere un highlight di una gara di nove anni fa tra i suoi Heat e i Bulls — proprio sul campo di Chicago, nella città in cui è nato — in cui Taj Gibson, imbeccato a rimorchio da un assist di Kris Dunn, finisce per schiacciargli in testa in maniera tanto violenta quanto spettacolare. Ma i campioni sono campioni anche fuori dal campo, per l’ironia e il distacco con cui — consapevoli della loro superiorità — gestiscono episodi come questi. Wade, per esempio, torna sulle recenti polemiche che lo hanno visto protagonista all’ultima gara delle schiacciate tenutasi proprio a Chicago (con il suo voto ad Aaron Gordon decisivo per assegnare il titolo di slam dunk champion a Derrick Jones Jr.) per liquidare la schiacciata di Gibson con un lapidario commento su Twitter: “Gli darei 9”. Esattamente lo stesso vota dato a Gibson per la schiacciata su Tacko Fall che gli è valsa la corona di miglior schiacciatore NBA. Voto 9 anche per la sua ironia.