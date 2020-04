Aaron Gordon attacca Wade a suon di rap. VIDEO

L’ala degli Orlando Magic ha pubblicato una traccia rap intitolata “9 out of 10”, facendo riferimento al famoso “9” ricevuto per l’ultima schiacciata nello Slam Dunk Contest di febbraio. Una “diss track” con tanto di video diretto a Dwyane Wade, che non ha mancato di rispondere su Twitter

No, ad Aaron Gordon non è andata giù la sconfitta nella gara delle schiacciate . E né il tempo né la quarantena gli stanno facendo sbollire la delusione, anzi. L’ala degli Orlando Magic ha deciso di rispondere alle continue richieste di chiarimento di Wade in maniera decisamente originale, convogliando la sua delusione non solo in una traccia rap , ma anche in un video musicale pubblicato la scorsa notte su YouTube. Una canzone, o per meglio dire una “diss track”, dal titolo che non lascia dubbi: " 9 out of 10 ", nove su dieci — come il voto datogli da Dwyane Wade , Chadwick Boseman e Scottie Pippen per la schiacciata sopra Tacko Fall che gli è costata la sconfitta nella gara delle schiacciate contro Derrick Jones Jr. e numerose teorie del complotto sui social. Che il bersaglio di Gordon sia Wade lo si capisce fin dal primissimo fotogramma del video , che lo vede versarsi in un calice una bottiglia di vino dell’etichetta di Wade, degustandoselo con calma dalla sua villa mentre sullo schermo passano le immagini delle reazioni incredule dei suoi colleghi NBA dopo il voto. E anche le parole di Gordon non son proprio amichevoli : “Puoi farti sistemare gli occhiali?”; “Ti ho visto nel corridoio, mi hai detto ‘Ragazzo metti su uno show’ / Non sapevo che fosse il codice per dirmi ‘Stai per essere fregato’”; “Anche Adam Silver mi ha detto che meritavo la vittoria”; “Il reverendo Jackson mi ha detto ‘è una stor…a’”; “Di voti perfetti ne ho avuti 8”, facendo riferimento ai "10" ricevuti nelle sue apparizioni nella gara delle schiacciate.

Il testo completo della canzone

Questo è il testo raccolto da Genius Lyrics:

[Intro]

9 outta 10, Imma keep it zen

9 outta 10, can you please fix your lens?

9 outta 10, got you playin' pretend

9 outta 10, here we go again

9 outta 10, coulda bout the fam a Benz

9 outta 10, are you making a [?]

9 outta 10, prolly lost an M

[Verse]

Sh*t ain't nothin man, let it sink in

You used to hoop in your condo so comfortably

Knew one day I'd be good, and you'd come for me

Didn't know it'd make me this hungry

Lookin' at your judgment and everyone's wondering

Ride the heat the Windy Cit, did you see the damn coat?

Saw you in the hallway, you say "youngin, put on a show"

Didn't know that's the code for you about to get rolled

Even Adam Silver told me I deserve the gold

Didn't got the trophy, but I got somethin' to hold

Deez N***

Forgive me bro, I won't sell my soul

Big chillin', paint me as the villain

And I jumped over the biggest dude in the buildin'

Got willin', the best and I still am

Your judgement, gives me no fulfillment

I see you, young OG, I thought you saw the same to me

Legend in my city, promise Imma make you believe

6 years in the league, just wettin' my feet

Them Miami boys is cool, Im still checkin the Heat

I appreciate the text, and you checkin' for me

Dreams up a dunk trophy, restin' in peace

Reverend Jackson said that's some bulls**t

Lights, camera, action, you're the culprit

Queen Latifa said we'd do it for the fans

Showed these scars and she says she understands

Still tryna jump Shaq for the last one

Been cool since Uncle Drew, so bygones, we get past 'em

Lemme set the record straight

Perfect's, I got 8

That'll ring bells all the way to heaven's gates

[Outro]

This sh*t ain't nothin' man, let that sink in