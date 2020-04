Anche a mesi dalla gara delle schiacciate, il voto dei giudici che hanno tolto la vittoria ad Aaron Gordon continua a far discutere. Dwyane Wade però non vuole sentire ragioni: "Meritava 9, non lo ha saltato del tutto. Noi giudici abbiamo reso la gara interessante"

Saranno passati anche due mesi dall’All-Star Weekend di Chicago, ma a qualcuno proprio non è andato giù il voto dato dai giudici ad Aaron Gordon per la schiacciata saltando sopra Tacko Fall. I tre “9” dati da Dwyane Wade, Scottie Pippen e Chadwick Boseman che hanno tolto il pareggio nei confronti di Derrick Jones Jr. sono stati al centro di mille teorie del complotto, alimentati anche dagli stessi giudici che hanno dato messaggi contraddittori. A semplificare tutto ci ha pensato invece Dwyane Wade, indicato da molti come il principale colpevole per favorire un altro giocatore dei Miami Heat come Jones Jr. Durante una sessione domande-e-risposte con Bleacher Report, alla leggenda NBA è stato chiesto per quale motivo avesse dato solamente 9 all’ultima schiacciata di Gordon. “Perché pensavo che meritasse un 9” ha scritto Wade. “Un 9 non è mica un brutto voto. Non gli ho dato 10 perché non lo ha saltato completamente”. Poi ha aggiunto: “La gente ancora mi chiede di questa gara delle schiacciate anche a mesi di distanza: evidentemente noi giudici l’abbiamo resa interessante”. Sarà anche così, ma qualcuno deve spiegarlo ad Aaron Gordon: qualche settimana fa Wade gli aveva chiesto di parlare pubblicamente di quanto successo, ma l’appello è caduto nel vuoto. Viene da chiedersi se mai gli passerà…