I dettagli di quella famosa notte in albergo ormai sono leggenda: alla vigilia di gara-5 contro gli Utah Jazz nelle Finals del 1997, Michael Jordan mangiò una pizza avariata che gli provocò una terribile intossicazione alimentare, costringendolo a giocare in condizioni estreme. Poi MJ segnò 38 punti in 44 minuti nella partita passata alla storia come “The Flu Game” (anche se di influenza non ne aveva proprio), ma un dettaglio è rimasto inesplorato: perché solamente lui ebbe quell’intossicazione alimentare? A spiegarlo è stato il regista di The Last Dance, Jason Hehir, all’aftershow di ESPN con Jalen Rose e David Jacoby: “Quella sera il resto del gruppo di Jordan cenò assieme senza aspettare Michael per ordinare. Poi alle 22 o alle 23 MJ stava morendo di fame e ha chiesto una pizza. Peraltro loro non erano neanche a Salt Lake City ma fuori città, perciò non c’era niente di aperto. Quando arrivò l’ordine, disse a tutti: ‘Nessuno tocchi questa pizza, è mia. Non mi avete aspettato, perciò non la avrete’. E ci sputò sopra. Non credo nemmeno che fosse la prima volta che lo faceva”. Il karma ha poi punito duramente MJ, che si è risvegliato alle 3 del mattino in posizione fetale tra crampi e dolori, dovendo sottoporsi a diverse flebo per poter scendere in campo quella sera. Il resto poi, come si suol dire, è storia.