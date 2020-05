Via alla fase2, riaprono ristoranti e parrucchieri

Ministra Pisano: "App Immuni pronta a fine maggio"

L'app Immuni sarà pronta entro la fine di maggio ed è stata scelta dai ministri dell'Innovazione,

Paola Pisano, e della Salute, Roberto Speranza: ad annunciarlo è la stessa Pisano in un'intervista al Corriere della Sera. "La digitalizzazione del tracciamento dei contatti non va

adottata in modo acritico e non è la panacea di tutti i mali, deve far parte di una strategia e ci aiuterà a svolgere in modo più completo il tracciamento manuale, senza precluderlo in modo da liberare risorse che aiutino chi non ha accesso alla app".