Patty Mills e un caffè per beneficenza da 100.000$

Bella iniziativa del giocatore degli Spurs per aiutare le donne vittime di violenza domestica durante il periodo della pandemia, che ha costretto tutti in casa. Raddoppiando la cifra incassata in un giorno in otto caffè di San Antonio, l'australiano ha consegnato un ricco assegno nelle casse di un'associazione di volontariato locale

Patty Mills ha avuto un’idea semplice, ma tutt’altro che banale: la pandemia da Covid ha costretto in casa tutti, e se per molti la mancanza di libertà è stata dura da sopportare, per alcuni più di altri. “Ho letto che nelle prime settimane la polizia locale qui a San Antonio ha raccolto il 18% in più di chiamate per casi di violenza domestica”. Così la guardia australiana degli Spurs ha scelto otto caffè presenti in città — Press, Mildfire, Indy, Theory, Scorpion, Estate, Brown e Gold — e ha invitato i suoi follower (tramite l’hashtag #GIVEMAMACOFFEE) a consumare un caffè presso questi locali, impegnandosi a raddoppiare la cifra raccolta negli otto punti vendita e donarla a un’associazione che si batte contro la violenza domestica sulle donne (FVPS, The Battered Women and Children's Shelter). Risultato? In un solo giorno Mills è riuscito a staccare un assegno di oltre 100.000 dollari (103.975,76 per l’esattezza) destinato alle donne in difficoltà assistite dalla suddetta associazione. “Bexar County, la contea che comprende San Antonio, ha il tasso più alto di omicidi legati a casi di violenza domestica di tutto il Texas”, ha fatto notare Mills, rimasto peraltro sorpreso dall’incredibile risposta dei cittadini di San Antonio e non solo: “Tantissimi mi hanno scritto di voler dare una mano pur non vivendo qui: così ho aperto una pagina su GoFundMe.com e abbiamo raccolto altri 15.000 dollari”. Perché a volte anche solo un caffè può essere più "gustoso" di altri.