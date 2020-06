Il quarterback dei Saints ha sottolineato come la protesta di Kaepernick sia “dispregiativa verso la bandiera per cui in tanti hanno combattuto”. Parole che hanno infastidito non poco il n°23 dei Lakers, che come altri ci ha tenuto a rispondere: “Davvero non capisci che le ragioni di quel gesto? I nostri soldati non c’entrano nulla”

Il mondo dello sport e gran parte della società civile statunitense si sono uniti alle istanze portate avanti dalla protesta che ormai da 10 giorni riempie le strade delle città americane, a seguito dell’uccisione di George Floyd. Se la notizia dell’arresto di tutti e quattro i poliziotti che hanno ucciso l’afroamericano - diventato simbolo dei diritti delle minoranze - ha fatto gioire molti, non tutti pensano che la scelta di protestare “mancando di rispetto agli Stati Uniti” sia il modo migliore di agire. Drew Breer, 41enne quarterback dei New Orleans Saints, ha scatenato l’ira di molti con alcuni suoi commenti ritenuti fuori luogo. Alla domanda relativa ai giocatori che hanno deciso di inginocchiarsi durante l’inno americano in NFL in segno di protesta, Breer ha replicato: “Non condivido il metodo scelto da Colin Kaepernick per protestare, mi ha sempre dato fastidio. La nostra bandiera è sacra, sono completamente in disaccordo con quel tipo di atteggiamento. Non del fatto che voglia occuparsi di una tematica così importante, no. Non è quello. Può e deve discutere di problemi che lo toccano da vicino. Ma ci sono altri modi per farlo, sempre in modo pacifico e che soprattutto non ti portano a mancare di rispetto alla bandiera statunitense. Non sarò mai d’accordo con chi va contro i simboli della nostra nazione”. Parole a cui LeBron James ha replicato via Twitter: “Sono ancora sorpreso che a questo punto ancora ci sia qualcuno che non ha capito. Davvero non comprendi le ragioni per cui Kaepernick ha deciso di inginocchiarsi? La mancanza di rispetto verso la nostra bandiera e i nostri soldati non c’entra nulla. Nessuno vuole andare contro chi ha reso la nostra una terra libera, anche il mio patrigno è stato uno di loro: uomini che hanno combattuto per il bene comune. Gli chiedo sempre cosa pensi della protesta e lo ringrazio per il suo coinvolgimento. Non ha pensato che la protesta pacifica di Kaepernick fosse offensiva perché noi sappiamo cosa è giusto e cosa è sbagliato”.