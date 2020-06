Rodman: “Basta saccheggi, non siamo animali”

Detto da lui fa più effetto, ma se anche Dennis Rodman chiede a gran voce di non “fare casino” vuol dire che la situazione è davvero complicata negli Stati Uniti. A una settimana dall’inizio delle rivolte in diverse città della nazione, la tregua appare ancora come un miraggio. Ai manifestanti pacifici infatti ormai da giorni si è aggiunta una componente violenta - secondo alcuni infiltrata, a detta di altri eversiva - che approfittando della ressa e dell’oscurità è pronta a mettere a ferro e fuoco negozi e attività in tutte le principali città degli USA. Rodman ha commentato con un video postato sui social quanto sta succedendo nelle strade: “Voglio dire la mia su quello che sta accadendo in giro per il mondo, specialmente negli Stati Uniti. Le dure polemiche a seguito della morte di George Floyd: è una situazione terribile, lo so. Le nuove generazioni sentono la necessità di portare avanti una battaglia senza tempo”. Dopo la doverosa introduzione, il messaggio di Rodman si rivolge proprio ai più giovani che continuano a usare la violenza per cercare di farsi sentire: “Mi rivolgo a voi ragazzi: perché stiamo continuando con i saccheggi? Perché state rubando? Perché stiamo creando ulteriori guai e altri problemi? Focalizzatevi su quello che sta accadendo realmente: ci ritroviamo in una condizione orribile. Se volete protestare, fatelo nel modo giusto. Non dovete andare in giro ad appiccare incendi, commettere furti, dare fuoco alle cose e roba del genere. Al momento abbiamo cose più importanti e urgenti da risolvere: l’unico modo per uscire dal baratro è aiutarci a vicenda per superare questa fase. Vi chiedo per favore, davvero, ascoltatemi: dobbiamo trovare il modo di convivere tutti insieme. Siamo essere umani e non dei fot**** animali. Soltanto umani”.